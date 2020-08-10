село Чара, , 10:12 — REGNUM В Забайкальском крае, где ситуация с распространением коронавируса последние недели заметно улучшилась, наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19 среди работников предприятий Каларского района. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Евгения Гредюшко.

По его словам, к настоящему времени в одной из организаций зарегистрировано 42 случая. Губернатор региона Александр Осипов поручил вице-губернатору Аягме Ванчикой предпринять необходимые действия по сдерживанию распространения инфекции в муниципалитете.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 10 августа число выявленных носителей SARS-CoV-2 превысило 4220 человек, но только 14 из них добавились за последние сутки. Любопытно, что ряд вирусов в 2020 году перестал выявляться или выявляется в меньших объемах в Забайкалье.

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