Чойский район, Алтай, , 10:06 — REGNUM В Республике Алтай правоохранители задержали 25-летнего жителя Новосибирска, причастного к серии ограблений пожилых женщин в мае-июне 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, после очередного нападения, он нанялся на работу по заготовке лекарственных растений и кедровых орехов.

Несмотря на это, мужчину нашли на стоянке заготовителей в Чойском районе. По данным МВД, он причастен к шести грабежам.

«В вечернее время он совершал нападения на женщин преклонного возраста и срывал с них золотые цепочки, похищенные украшения сбывал в ломбард. Общая сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела. Выяснилось, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В конце 2019 года он освободился из колонии, где отбывал срок за 11 грабежей. В настоящее время задержанный заключён под стражу.

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