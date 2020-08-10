Красноярск, , 09:58 — REGNUM На утро 10 августа в Красноярском крае зарегистрировано 27 лесных пожаров на общей площади 1,5 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в минлесхозе края.

Возгорания зарегистрированы в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Туруханском и Эвенкийском районах. В тушении участвуют 470 человек, 24 единицы техники.

За минувшие выходные (8−9 августа) в Красноярском крае потушили восемь лесных пожаров на площади 193,5 га. По предварительным данным, они возникли из-за гроз.

В минлесхозе добавили, что из-за большого количества лесных пожаров, действующих в Якутии, наблюдается «незначительное задымление» на территории Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае действует особый противопожарный режим.

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