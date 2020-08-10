Кызыл, , 09:57 — REGNUM Сотрудника администрации одного из приграничных районов Тувы привлекли к дисциплинарной ответственности за несанкционированный выезд за границу. Он имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, передаёт портал «Тува-Онлайн».

Как отмечается, в марте 2020 года чиновник съездил в Объединённые Арабские Эмираты.

«Таким образом лицо нарушило добровольно взятые на себя обязательства перед государством по соблюдению ограничений и требований по обеспечению защиты государственной тайны», — передаёт портал заявление управления ФСБ.