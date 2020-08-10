Руднянский район, Волгоградская область, , 09:59 — REGNUM За стрельбу из карабина, угрозу убийством и попытку задавить группу сельхозработников задержан депутат сельского поселения Руднянского района Волгоградской области. 38-летнему мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Сельский депутат 8 июля приехал на своём крупногабаритном внедорожнике на земельный участок, арендуемый акционерным обществом. Там в это время находились работники сельскохозяйственной организации. Мужчина сначала ударил кулаком по лицу одного из работников, затем прицелился в него из своего карабина и пригрозил убийством. Депутат не менее трёх раз выстрелил по кабинам и колёсам зерноуборочных машин, в которых находились люди, пули застряли в кузове. Затем мужчина сел в иномарку, начал разгоняться и направил автомобиль на стоящих на поле работников. Одному из них не удалось увернуться, он получил телесные повреждения.

У обвиняемого изъято огнестрельное оружие. Депутат отрицает, что стрелял на поле, при этом не может объяснить следователям как пули из его ружья оказались в кузове сельхозмашин. Установлено, что земельный участок, на котором произошла стрельба, принадлежит сводной сестре мужчины — шесть лет назад он достался ей по наследству от погибшего отца. Девочка ещё не достигла совершеннолетия и находится под опекой, а в 2016 году её представитель пролонгировала договор аренды на сельхозугодия, заключённый за два года до этого между отцом девочки и агрокомплексом. Депутат решил признать эти документы нелегитимными, отобрать земли у младшей сестры, но проиграл судебные процессы.

Проводится комплекс следственных действий. Потерпевшие, которые опасаются за свою жизнь, настаивают на заключении депутата под стражу.