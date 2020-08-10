Архангельск, , 09:55 — REGNUM Вечером 9 августа Архангельске в реке Северная Двина волонтеры обнаружили тело 12-летнего мальчика. Ребенка разыскивали с 5 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной СУ СКР.

«Предварительная причина смерти ребенка — утопление в воде. Есть основания полагать, что он ушел купаться без разрешения родственников и без присмотра взрослых», — сообщили в ведомстве.

По данным Следкома, в текущем году это десятый случай гибели несовершеннолетних в водоемах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня во дворе дачного дома в Архангельской области в искусственном водоеме утонул двухлетний мальчик. В Устьянском районе, оставленный без присмотра матери, находящейся в алкогольном опьянении, в реке Устья утонул шестилетний мальчик. На реке Кухнечиха в областном центре, несмотря на знак «Купание запрещено», утонул 10-летний школьник, оставленный без присмотра взрослых.