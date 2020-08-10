Батуми, Грузия, , 09:57 — REGNUM Наезд на группу пешеходов совершил автомобиль в Аджарии в ночь на 10 августа. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, ДТП произошло в пригороде Батуми. Сообщается, что в результате инцидента три пешехода погибли. Все трое являются членами одной семьи, среди них один несовершеннолетний.

Также сообщается, что еще семь человек пострадали, их отвезли в больницы Батуми.

В МВД Грузии сообщили журналистам, что водителя машины задержали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель людей.