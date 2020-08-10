Ростов-на-Дону, , 09:51 — REGNUM Семья из трёх человек погибла в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла днём 8 августа на 1088 км + 300 метров федеральной автодороги. По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнутся ещё с одной Toyota Camry. Затем произошло столкновение с Nissan Juke и встречным грузовиком Mercedes-Benz.

В результате аварии погибла семья из трёх человек, находившаяся в Toyota Camry (иномарка выехала на встречную полосу). Водитель погиб на месте ДТП, позже от полученных травм скончалась пассажирка, десятилетний мальчик скончался в больнице.