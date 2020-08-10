Ульяновск, , 09:44 — REGNUM В Цильнинском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, которого подозревают в покушении на убийство сожительницы. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие полагает, что утром 5 августа 2020 года в одном из сёл Цильнинского района обвиняемый ударил ножом в шею свою 37-летнюю сожительницу. Нападение произошло в доме, где в это время находился отец пострадавший, который вступился за дочь и выгнал подозреваемого.

Женщина госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор 25-летнему парню, которого признали виновным в покушении на грабёж и убийство. Орудием преступления стал нож, который вытащила жертва и попыталась им воспользоваться.

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Отметим, что в августе в соседней Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство из ревности. Следствие считает, что он ударил её несколько раз топором, а также воткнул нож в спину.

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