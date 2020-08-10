Порт-Луи, , 10:00 — REGNUM Добровольцы предпринимают различные усилия для борьбы с последствиями утечки нефти с судна у берегов Маврикия. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, местные жители делают абсорбирующие барьеры из соломы, набитой в тканевые мешки, в попытке сдержать распространение нефти в районе заповедника Пойнт-д'Эсни. На снимках, опубликованных в интернете местными СМИ, видно, как волонтеры собирают солому с полей и наполняют ей мешки, чтобы сделать барьеры.

Другие добровольцы делают абсорбирующие барьеры из колготок и волос, а некоторые из них чистят береговую линию острова. Их действия идут вразрез с распоряжением правительства, которое призвало людей оставить уборку территории местным властям, отмечают репортеры.

«Люди поняли, что им нужно взять все в свои руки. Мы здесь для того, чтобы защитить нашу фауну и флору», — заявил агентству AFP активист-эколог Ашок Суброн.

Напомним, что судно MV Wakashio, предположительно, перевозившее 4000 тонн мазута, 25 июля село на мель на коралловом рифе у острова в Индийском океане. Экипаж судна был эвакуирован. Капитан судна заявил, что изначально члены экипажа пытались разместить сдерживающие боновые заграждения вокруг судна, что было невозможным из-за волн. По меньшей мере 1000 тонн нефти просочилось в воды, окружающие островное государство. Экологи обеспокоены последствиями для экосистемы страны.

Судно село на мель в Пойнт-д'Эсни, известном заповеднике для редких диких животных. В этом районе также находятся водно-болотные угодья, признанные Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях объектом международного значения.

Хэппи Хамуле из африканского отделения Greenpeace предупредил, что «тысячи» видов животных «могут утонуть в загрязненном море, что чревато тяжелыми последствиями для экономики Маврикия, продовольственной безопасности и здоровья» населения.

В пятницу премьер-министр Маврикия Правинд Джагнат объявил чрезвычайное положение и обратился за международной помощью.

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