Корочанский район, , 09:33 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух работников при производстве работ в Корочанском районе Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Мужчины спустились в колодец и задохнулись.

В июле 2020 года вблизи общества с ограниченной ответственностью СК «Калиновский» двое наёмных рабочих производили работы по бурению водозаборной скважины. Мужчины 1958 и 1973 годов рождения спустились в водопроводный колодец и погибли. Причиной смерти стала «механическая асфиксия при попадании в среду с низким содержанием кислорода».

Следователи изучают документы, касающиеся техники безопасности. Назначен комплекс экспертиз.