Саратов, , 10:01 — REGNUM В Саратове организована доследственная проверка после обнаружения тела 13-летнего мальчика за торговым комплексом. Об этом информирует пресс-служба областного СКР.

Предварительно, днем 9 августа прохожие заметили тело мальчика, лежащего за торговым центром по Ново-Астраханскому шоссе Саратова. Судмедэксперты провели осмотр места происшествия. Каких-либо признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Удалось установить родителей мальчика. Назначенная экспертиза позволит определить точную причину смерти подростка. По результатам проверки в региональном СКР примут соответствующее решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Городищенском районе Пензенской области 3 июля внезапно скончался 16-летний подросток. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной стала внезапная сердечная смерть.

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