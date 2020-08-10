Нальчик, , 09:23 — REGNUM В Кабардино-Балкарии погиб альпинист из Санкт-Петербурга. Его тело было обнаружено спасателями 9 августа, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Происшествие произошло в ущелье Адыл-Су на пике «Трапеция». В спасательное ведомство поступила информация о том, что на высоте 3470 метров попал под камнепад участник группы, совершаевшей восхождение. На помощь пострадавшему были направлены восемь спасателей. Они обнаружили тело 81-летнего альпиниста без признаков жизни.

Как отметили в МЧС, группа из шести человек, совершавшая восхождение в Эльбрусском районе, не была зарегистрирована в центроспасе. По факту гибели жителя Санкт-Петербурга в Следственном комитете организована доследственная проверка.