Киев, , 09:10 — REGNUM В центре Киева на улице Красноармейская (переименована в Большую Васильковскую) возле одного из офисных зданий было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщили 9 августа в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева», — сказано в сообщении.

Взрывотехники осмотрели предмет и пришли к выводу, что это самодельное взрывное устройство. Бомбу обезвредили, на месте продолжила работу следственная группа, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве было найдено и обезврежено взрывное устройство, заложенное на парковке, возле офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция обезвредила взрывное устройство у офиса ОПЗЖ в Киеве