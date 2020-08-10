Ниамей, , 09:09 — REGNUM Неизвестные вооруженные лица совершили нападение на группу гуманитарных работников в Нигере. Об этом передает информационное агентство AFP со ссылкой на сообщение властей.

По информации журналистов агентства, жертвами атаки стали шесть граждан Франции, их местный гид и водитель.

Нападение произошло в воскресенье, 9 августа, к востоку от Куре, примерно в часе езды от столицы Ниамей. Боевики прибыли на мотоциклах и открыли огонь по группе гуманитарных работников, сообщил информационному агентству губернатор региона Тиллабери Тиджани Ибрагим. Они находились в туристическом регионе Куре.

Президент Франции подтвердил гибель граждан страны. Французская гуманитарная неправительственная организация ACT также подтвердила, что ее сотрудники стали жертвами инцидента в Нигере.

Пока неясно, кто стоял за нападением, однако в последнее время в Нигере активизировались джихадистские группировки, отмечают репортеры.

В регионе действуют военизированные группировки, включая «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также группировки, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).