Ульяновск, , 09:00 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки зарегистрировано четыре травяных и один лесной пожары. В ходе космического мониторинга выявлена одна термическая точка, сообщает ГУ МЧС по региону.

Площадь четырёх травяных пожаров в Ульяновской области превысила 1,2 гектаров. Самое крупное возгорание произошло в Мелекесском районе, где горел 1 гектар сухой травы. Также пожары зарегистрированы в Ульяновске, Сенгилеевском и Теренгульском районах.

За сутки зарегистрирован один лесной низовой пожар на площади 1 гектар. Он произошёл возле населённого пункта Б. Ключищи в Ульяновском районе, его тушили около трёх часов.

Ульяновские спасатели также отмечают, что по данным космического мониторинга на территории области зарегистрирована одна термическая точка.

«Вешкаймский район, село Бекетовка — подтвердилась (неконтролируемый сельскохозяйственный пал)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лесные пожары произошли возле населённых пунктов Заречное и Жадовка в Барышском районе, у посёлка Еремкино в Теренгульском районе. В Ульяновской области также регулярно регистрируют травяные пожары.

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