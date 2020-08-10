Ульяновск, 10 августа 2020, 09:00 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки зарегистрировано четыре травяных и один лесной пожары. В ходе космического мониторинга выявлена одна термическая точка, сообщает ГУ МЧС по региону.
Площадь четырёх травяных пожаров в Ульяновской области превысила 1,2 гектаров. Самое крупное возгорание произошло в Мелекесском районе, где горел 1 гектар сухой травы. Также пожары зарегистрированы в Ульяновске, Сенгилеевском и Теренгульском районах.
За сутки зарегистрирован один лесной низовой пожар на площади 1 гектар. Он произошёл возле населённого пункта Б. Ключищи в Ульяновском районе, его тушили около трёх часов.
Ульяновские спасатели также отмечают, что по данным космического мониторинга на территории области зарегистрирована одна термическая точка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лесные пожары произошли возле населённых пунктов Заречное и Жадовка в Барышском районе, у посёлка Еремкино в Теренгульском районе. В Ульяновской области также регулярно регистрируют травяные пожары.
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