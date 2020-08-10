Санкт-Петербург, , 08:55 — REGNUM В Петербурге задержаны трое злоумышленников, нападавших на людей с электрошокером. Преступления совершались с корыстными целями в Невском районе города. Возбуждены уголовные дела, сообщает 10 августа пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Одно из нападений было совершено 8 августа на проспекте Большевиков. Четверо мужчин, сев в такси, избили водителя и ударили электрошокером. После того как водитель выбежал автомобиля, преступники похитили из салона его личные вещи, в том числе смартфон, и с места происшествия скрылись.

Позже двое злоумышленников напали на прохожего на улице Коллонтай. Угрожая электрошокером, у него потребовали у отдать мобильный телефон. Когда потерпевший попытался убежать, один из нападавших ударил его электрошокером. Ничего в этот раз не похитив, преступники скрылись.

Сначала полицейские по подозрению в нападении на таксиста задержали мужчину 1990 года рождения. Затем на ул. Подвойского по подозрению в совершении второго преступления были задержаны еще двое граждан, 1998 и 1992 года рождения, оба неработающие.

«Пострадавшие граждане самостоятельно обратились в медучреждения, откуда после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии были отпущены. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ», — отметили в пресс-службе Главка МВД.