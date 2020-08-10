Тбилиси, , 08:57 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии «по горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в городе Ахалкалаки края Самцхе-Джавахети. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба МВД страны.

По версии следователей, задержанный во время конфликта выстрелил из огнестрельного оружия в местного жителя. Тот позже скончался в клинике. После этого в Ахалкалаки началась массовая драка и беспорядки.

Как сообщают местные СМИ, родные и близкие убитого подожгли гостиницу, владельца которой они считают виновным в убийстве, а также три жилых дома и автомобиль. Им противостояли родственники владельца гостиницы. Конфликт продолжался несколько часов.

Сообщается, что подозреваемого задержали через несколько часов после убийства. При нем было найдено оружие. Мужчину обвиняют в незаконном ношении оружия и предумышленном убийстве.

Стоит отметить, что Самцхе-Джавахети находится на границе с Арменией, и около 90% населения являются армянами.