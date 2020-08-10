Владивосток, , 10:37 — REGNUM В Приморье МЧС в преддверии тропического шторма JANGMI объявила штормовое предупреждение. 11 августа в регион вновь придут сильные дожди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромете.

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В ночь с 10 на 11 августа с Корейского полуострова в Японское море выйдет тропический шторм JANGMI и будет смещаться к побережью Приморья.

Обильные осадки выпадут на юго-востоке региона с количеством 15−45 мм за 12 часов и менее. В первой половине дня пройдут местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее).

На остальной территории региона ожидаются небольшие и умеренные дожди. Днем воздух прогреется до +30 °С, на восточном побережье будет прохладнее.

На реках юго-восточных, восточных районов края ожидается подъём уровня воды на 0,4 — 1 м, возможны подтопления и разливы рек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО после сильных дождей подтопило дворы и приусадебные участки в посёлке Грузовое. Жители жалуются на бездействие со стороны местных властей, которые после затоплений в 2019 году обещали прочистить и возобновить работу системы водоотведения.