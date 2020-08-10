Уфа, , 08:38 — REGNUM Мужчина погиб во время пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о возгорании в одноэтажном двухквартирном жилом доме в г. Белорецке поступило на пульт спасателям ночью 10 августа 2020 года. По тревоге были подняты восемь огнеборцев на двух единицах техники. Кроме этого, на место прибыли сотрудники скорой помощи, газовой службы, стражи порядка и работники электросетей.

Отмечается, что вскоре спасатели ликвидировали огонь на площади 36 кв. метров. Соседняя квартира огнем повреждена не была. Во время борьбы с огнем сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины 1976 года рождения.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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