Минск, , 08:31 — REGNUM В сети появилось видео стрельбы правоохранителей резиновыми пулями по протестующим в столице Белоруссии Минске.

На кадрах видны вспышки от стрельбы и применения светошумовых гранат.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 августа в Минске начались несанкционированные акции протеста, связанные с результатами выборов президента Белоруссии.

Сотрудники правоохранительных органов активно применяли водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие.

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