Самара, , 08:34 — REGNUM Пять автомобилей горели за сутки в Самарской области. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, самой распространенной причиной возгорания автотранспортных средств является неисправность электрооборудования. На втором месте — возгорания из-за курения и не осторожного обращения с огнем. На третьем месте — умышленные поджоги.

Отмечается, что в пяти пожарах, которые произошли в автотранспортных средствах никто не погиб и не пострадал. Так, возгорание произошло с автомобилем «Газель», который горел днем 8 августа на 1047 км трассы М-5 «Урал», и с автомобилем ВАЗ 2109, которые загорелся ночью 9 августа г. Новокуйбышевске.

Сообщается, что ночью 9 августа спасатели также выезжали на тушение огня в автомашине «Шевроле Спарк», которая горела в г. Сызрань, а рано утром того же дня огнеборцы тушили пожар в мусоровозе «ЗИЛ», загоревшемся в с. Новый Буян Красноярского района. В это же время огнеборцев подняли по тревоге не тушение автомобиля «БМВ Х5», который загорелся в Самаре.

В настоящее время специалисты устанавливают причины всех пожаров.

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