Тверь, , 08:09 — REGNUM В результате пожара в частном доме в Тверской области погибли четыре человека. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили 10 августа в экстренных службах региона.

По данным экстренных служб, возгорание произошло в одном из частных домов в населенном пункте Гора Селижаровского района.

«Погибли четыре человека, из них двое детей», — заявил представитель служб.

Также уточняется, что сотрудниками противопожарных служб было ликвидировано возгорание на общей площади 56 кв. метров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двухэтажный деревянный жилой дом сгорел и обрушился вечером в субботу, 8 августа, на Озерной набережной в городе Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга), в результате чего погибла женщина.