Хабаровск, , 10:39 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие выходные (8−9 августа) уничтожили более 180 свиней, заражённых африканской чумой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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За два дня были изъяты 184 свиньи в Вяземском, сёлах Бычиха, Новотроицкое, Осиновая Речка Хабаровского района. Животных конфисковали как в самих очагах, так и в первых угрожаемых зонах в радиусе 5 км. В итоге в Вяземском было уничтожено 122 животных, в Хабаровском районе — 62.

В связи со вспышкой африканской чумы свиней с 5 августа в границах села Бычиха Хабаровского района введён режим ЧС, а с 6 августа такая же мера была установлена и в границах села Кукелево Вяземского района, а также в самом Вяземском. 7 августа вирус АЧС был обнаружен в хозяйствах села Новотроицкое Хабаровского района и села Лермонтовка Бикинского района. Вокруг каждого из подворий санитарные службы установили две карантинные зоны: первая радиусом 5 км, вторая от 16 до 30 км.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Хабаровского края выплатит владельцам заболевших свиней компенсацию из расчёта 200 рублей за кг живого веса.