Исламабад, , 07:58 — REGNUM Как минимум 64 человека стали жертвами наводнений, вызванных муссонными ливнями в Пакистане. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Национального управления по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Больше всего людей погибло в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате разгула стихии здесь были разрушены сотни жилых домов, наводнением были обрушены опоры мостов и высоковольтных линий электропередач.

В южной провинции Синд при резком подъёме уровня воды в одном из каналов произошёл прорыв плотины, жертвами которого стали несколько человек. Кроме того, были затоплены несколько населённых пунктов, для эвакуации их жителей власти Пакистана задействовали армию и вертолёты. В зоне бедствия для помощи пострадавшим был организован мобильный госпиталь.

В крупнейших пакистанских городах Карачи и Лахор из-за сильных ливней был затоплен ряд улиц, что серьёзно затруднило работу транспорта и практически парализовало жизнь в мегаполисах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о последствиях сильных ливней в Южной Корее, где жертвами наводнений и оползней стал 31 человек.

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