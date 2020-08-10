Казань, , 08:42 — REGNUM В столице Татарии проверили аквапарк «Ривьера» после публикаций в соцсетях о большом скоплении отдыхающих на его территории. Сотрудники Роспотребнадзора выявили, что в «Ривьере» не соблюдались санитарно-эпидемиологические правила. За одновременное нахождение на территории досугового учреждения более 2-х тыс. человек на администрацию наложен штраф в размере 50 тыс. рублей. Об этом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По словам представителя надзорного ведомства, выявлены нарушения на открытой зоне аквапарка по несоблюдению социальной дистанции. На момент посещения проверяющих в «Ривьере» отдыхали более 2 тыс. человек, что недопустимо. Кроме того, лежаки стояли вплотную и не соблюдались другие меры профилактики, заявила Авдонина.

На открытой территории аквапарка может находиться лишь 600 человек. Руководству выдано предписание по устранению замечаний. Исполнение находится на контроле, отметила спикер.

ИА REGNUM напоминает, ранее в соцсетях появились публикации фотографий и видеоизображений с огромным количеством людей на территории казанского аквапарка «Ривьера». Республиканское управление Роспотребнадзора организовало проверку по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

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