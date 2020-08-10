Ханты-Мансийск, , 07:01 — REGNUM В Югре клещи стали чаще нападать на жителей региона. С начала сезона в 2020 году в медучреждения ХМАО по поводу присасывания клещей обратились 4269 жителей ХМАО, что больше прошлогоднего показателя на 16%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По поводу присасывания клеща наибольшее число обращений наблюдается в Ханты-Мансийске — 660 человек, в Пыть-Яхе — 572, в Нижневартовске — 382, в Нефтеюганском районе — 301, в Сургуте — 286, в Кондинском районе — 284.

С начала эпидемического сезона 2020 года в лабораториях ХМАО исследовано 2054 клеща. Из них 28,4% — возбудители опасных клещевых инфекций.