Джидинский район, Бурятия, 10 августа 2020, 07:00 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребёнка от удара током в селе Петропавловка Джидинского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, мальчик жил вместе с матерью и бабушкой.
В тот день он играл во дворе возле хозяйственной постройки, на которой были подвешены незащищенные электрические провода.
«В процессе игры с собакой, обливая ее из шланга, ребенок попал водой на фрагменты алюминиевой проволоки лежащей на полу постройки, в результате чего произошло замыкание», — отметили в ведомстве.
Выяснилось, что два года назад в доме было отключено электричество из-за пожара. Позже хозяйка подключилась к линии электропередач самостоятельно. Расследование уголовного дела продолжается.
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