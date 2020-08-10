Джидинский район, Бурятия, , 07:00 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребёнка от удара током в селе Петропавловка Джидинского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, мальчик жил вместе с матерью и бабушкой.

В тот день он играл во дворе возле хозяйственной постройки, на которой были подвешены незащищенные электрические провода.

«В процессе игры с собакой, обливая ее из шланга, ребенок попал водой на фрагменты алюминиевой проволоки лежащей на полу постройки, в результате чего произошло замыкание», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что два года назад в доме было отключено электричество из-за пожара. Позже хозяйка подключилась к линии электропередач самостоятельно. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: 15-летний подросток в Бурятии умер от удара током