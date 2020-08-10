Чебоксары, , 06:52 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство из ревности. Следствие считает, что он ударил её несколько раз топором, а также воткнул нож в спину, сообщили ИА REGNUM следственном управлении СКР по республике.

ЧП произошло вечером 8 августа 2020 года в одной из деревень Марпосадского района. Следствие полагает, что фигурант уголовного дела решил убить 32-летнюю женщину, с которой он встречался несколько месяцев и которая решила разорвать отношения, причиной стала ревность.

«Подкараулив девушку на дачном участке в момент, когда она осталась одна в бане, подозреваемый напал на нее и нанес несколько ударов топором по лицу и шее, а также ножом в спину», — говорят в следственном управлении.

На крики сбежались родственники женщины. Потерпевшая госпитализирована.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 августа нож в спину получил сотрудник патрульно-постовой службы в Чебоксарах. По данным следственного управления СКР по Чувашии, подозреваемая, «увидев выходящего из здания сотрудника полиции, нанесла ему удар ножом в область спины». Возбуждено уголовное дело, причины поступка выясняются.

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