Иркутск, , 06:46 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 10 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 14 867 человек, причём 124 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых летальных случаев: умер один носитель SARS-CoV-2. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 235 человек.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 818 пациентов, из них 44 человека болеют тяжело. Выздоровели 11 654 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приангарье выявили 14,5 тысячи носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: Действие масочного режима продлено в Приангарье