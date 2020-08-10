Усть-Коксинский район, Алтай, , 06:34 — REGNUM Группа туристов из Ульяновска 8 августа попала под каменпад на перевале Карачик в Усть-Коксинском районе Алтая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в результате пострадали два человека.

73-летний мужчина получил открытый перелом бедра и ушиб грудной клетки. У девушки 2001 года предварительно диагностировали открытый перелом плеча и предплечья. После получения сообщения об инциденте на место вылетели спасатели и специалисты медицины катастроф.

«Пострадавшие эвакуированы и доставлены в республиканскую больницу в г. Горно-Алтайске. Туристы застрахованы в страховой компании «Согаз», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи организовали проверку по факту гибели женщины у подножия горы Белуха. 35-летняя жительница была в составе туристической группы из 12 человек.

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