Сеул, , 06:29 — REGNUM Как минимум 31 человек погиб, ещё 11 числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в Южной Корее. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба центрального штаба страны по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.

За выходные дни 8 и 9 августа 13 человек стали жертвами разгула стихии в городе Кванджу и в провинциях Южная и Северная Чолла. Были повреждены около 14 тыс. жилых и административных зданий, а также около 4,3 тыс. мостов и участков автомобильных дорог.

Из-за угрозы подтопления и разрушения были эвакуированы около семи тыс. граждан, из них в пунктах временного размещения находятся около 3,4 тыс. человек. От наводнений пострадали около 25 тыс. га сельскохозяйственных земель. Общее число оползней на территории страны достигло 700.

По прогнозам метеорологов, в Южной Корее ожидается усиление дождей в связи с приближением к южному побережью страны тайфуна «Чанми». На территории страны прогнозируется выпадение от 80 до 250 мм осадков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Южной Кореи Мун Чже Ином объявил семь городов и уездов страны «особыми зонами стихийного бедствия» из-за продолжающихся сильных ливней.

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