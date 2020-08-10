Минск, , 06:08 — REGNUM Осмотр мест несанкционированных акций протеста начали следователи в центре столицы Белоруссии города Минска. Об этом 10 августа сообщает Sputnik Беларусь.

Следственно-оперативная группа начала свою работу на местах, где проходили несанкционированные уличные акции протеста. Сотрудники Следственного комитета призвали граждан не мешать их работе.

В настоящее время участники протестных акций уже покинули центральные улицы Минска, движение автотранспорта в городе восстановлено. Силовики полностью взяли под контроль ситуацию в столице Белоруссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовых акциях протеста, которые прошли в Белоруссии. Митингующие выражали своё несогласие с предварительными результатами президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал около 80% голосов. В ходе акций протеста начались столкновения демонстрантов с силовиками, милиция была вынуждена применить слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате столкновений пострадали несколько человек.

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