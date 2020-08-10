Еравнинский район, Бурятия, , 06:02 — REGNUM В Бурятии на территории Еравнинского района ввели режим ЧС из-за подтопления участка региональной трассы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, из-за сильных дождей вышла из берегов река Шара-Горхон.

«В результате обследования было установлено, что на 392-м км региональной автомобильной дороги Улан-Удэ — Романовка — Чита размыт подъездной участок к мосту через реку Шара-Горхон на протяжении 10 метров. Движение для всех видов транспорта ограничено», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия организованы аварийно-восстановительные работы. К работам привлечено до 20 человек и 10 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тарбагатайском районе республики после ливня затопило село Десятниково, которое вошло в список красивейших населённых пунктов России.

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