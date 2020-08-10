Якутск, , 10:37 — REGNUM В Якутии 10 августа тушат 20 лесных пожаров, 13 из них локализованы. Огнём пройдено 2 937,00 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минэкологии.

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За минувшие сутки потушены возгорания в Намском, Горном — 2, Таттинском и Усть-Алданском районах. В зоне контроля ликвидировано три пожара. К работе задействовано 798 человека, 22 единицы техники.

На труднодоступных и удалённых землях зафиксировано 100 термоточек на общей площади 255 567 га.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с лесными пожарами, которые никто не тушит в России, продолжает оставаться сложной. По данным сайта ФБУ «Авиалесоохрана», на 7 августа в стране действовало 118 пожаров-отказников.