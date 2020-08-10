Минск, , 02:05 — REGNUM Столкновения участников несанкционированной акции протеста с силовиками продолжаются в разных точках столицы Белоруссии, города Минска. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости.

Бойцы ОМОН продолжают оттеснять большую группу протестующих на проспекте Машерова. С места столкновения бригады скорой помощи увозят пострадавших протестующих и силовиков.

Большая толпа людей движется по проспекту Независимости от Октябрьской площади к площади Победы. Демонстранты не собираются покидать улицы, несмотря на довольно жёсткие действия бойцов ОМОН. Силовики применяют светошумовые гранаты и резиновые пули, но остановить толпу пока не удаётся.

Кроме того, в разных точках города слышны взрывы светошумовых гранат, по центру города на велосипедах и пешком перемещаются крупные группы молодёжи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких пострадавших в центре Минска в ходе столкновений между участниками акции протеста против результатов голосования на президентских выборах. Согласно предварительным подсчётам голосов, около 80% избирателей проголосовали за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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