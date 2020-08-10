Минск, , 01:24 — REGNUM Несколько человек пострадали в ходе акций протестов в центре Минска против результатов выборов президента Белоруссии. Об этом 10 августа сообщает Telegram-канал Znak.com.

По данным корреспондента канала, один из протестующих получил ранения в результате столкновения с бойцами ОМОН. Пострадавший упал, вокруг него собрались люди и стали ему оказывать первую помощь. В этот момент в собравшихся попала светошумовая граната, которую, предположительно, мог кинуть один из силовиков.

Как рассказали очевидцы, пострадали практически все, кто был возле раненого. Точное количество пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несмотря на жёсткие меры, предпринятые сотрудниками правоохранительных органов, на улицах Минска ещё остаётся много протестующих. Акции протеста в Минске начались после объявления ЦИК первых результатов подсчёта голосов, согласно которым действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил около 80% голосов избирателей.

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