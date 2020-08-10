Минск, , 00:55 — REGNUM Несколько мощных взрывов произошло в центре столицы Белоруссии города Минска. Об этом 10 августа сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, взрывы произошли на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы, куда сотрудники ОМОН оттеснили протестующих. На месте происшествия образовались густые клубы дыма.

Причины взрыва пока неизвестны, информация о возможных пострадавших уточняется. В центре Минска в настоящее время проходят акции протеста, связанные с предварительными результатами голосования на выборах президента Белоруссии, согласно которым с лидером большим отрывом является действующий президент страны Александр Лукашенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в центре Минска ОМОН окружил протестующих против результатов выборов президента Белоруссии. Силовики активно применяют светошумовые гранаты.

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