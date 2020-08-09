Минск, , 23:26 — REGNUM В Минске автозак протаранил толпу протестующих, передает 9 августа «МБХ медиа».

Отмечается, что автозак «намеренно врезался в толпу протестующих со спины».

В результате один человек был госпитализирован, на земле находится еще один пострадавший без сознания, у него открытый перелом.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Минска ОМОН взял в кольцо протестующих против результатов выборов президента Белоруссии. Правоохранители активно применяют светошумовые гранаты.

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