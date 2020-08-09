Минск, , 23:20 — REGNUM В центре Минска ОМОН взял в кольцо протестующих против результатов выборов президента Белоруссии. Правоохранители активно применяют светошумовые гранаты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Взрывы светошумовых зарядов на Немиге видны с улицы Кальварийской. ОМОН не пропускает автомобили с Кальварийской в центр, автомобилисты массово сигналят, выражая солидарность с протестующими.

Улица Заславская и проспект Победителей также перекрыты ОМОНом. Оппозиционеры скандируют «Уходи!», этот крик слышен за несколько километров. Правоохранители стараются блокировать протестующих во дворах.

Напомним, согласно заявлениям ЦИК Белоруссии, по итогам подсчёта голосов с закрытых участков Александр Лукашенко получил более 80% голосов.