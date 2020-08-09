Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Один человек погиб и ещё 20 получили ранения в ходе массовой стрельбы в Вашингтоне.

Об этом 9 августа сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, убит 17-летний юноша, семеро раненых госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 12 человек ранены легко.

На опубликованном видео можно увидеть, как неизвестные стреляют по толпе, которая начинает разбегаться.

Некоторые очевидцы утверждают, что стрельба произошла в ходе вечеринки в юго-восточной части Вашингтона.

Причины перестрелки пока неизвестны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Портленде в ходе беспорядков пострадали трое полицейских