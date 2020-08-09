Бейрут, , 19:27 — REGNUM В центре ливанской столицы Бейрута возобновились столкновения протестующих и полицией, сообщают 9 августа местные СМИ.

По их информации, стычки происходят уже у здания парламента Ливана.

При этом президент США Дональд Трамп, по словам представителя Белого дома, уже высказался в поддержку протестующих и назвал законными их требования реформ.

Напомним, днём ранее в ходе аналогичных столкновений пострадали 700 человек, погиб один сотрудник полиции. Протестующие требовали отставки действующего правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа от мощнейшего взрыва в порту Бейрута погибли около 160 человек, шесть тысяч получили ранения, а более 300 тыс. человек лишились своего жилья. Акции протеста начались из-за неспособности правительства оказать реальную помощь пострадавшим людям.

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