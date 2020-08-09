Махачкала, , 17:24 — REGNUM В Дагестане более 40 жителей села Геджух Дербентского района отравились питьевой водой, сообщает 9 августа сайт регионального управления СК России.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что в данный момент сотрудники республиканского следственного управления проводят проверку по данному факту.

«Предварительно установлено, что 8 и 9 августа 2020 года в участковую больницу села Геджух Дербентского района госпитализировано девять жителей села, из которых шестеро детей с диагнозом «острое кишечное отравление». Всего в ходе проведенного подворного обхода выявлено более 40 человек с признаками отравления», — указано в сообщении СК.

Предварительной версией причины массового отравления считается загрязненная питьевая вода, поступающая в сельские дома.

Начата проверка деятельности должностных лиц, ответственных за функционирование водопроводных сетей и контроль качества воды.

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