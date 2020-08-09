Донецк, , 17:02 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) боеприпас в районе села Ленинское на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 9 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В районе села Ленинское произошел сброс с БПЛА вооруженных формирований Украины одного боеприпаса», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за сутки ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня. Так, под обстрелами украинских силовиков оказался населенный пункт Коминтерново и поселок шахты «6/7» в Горловке.

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