Колпино, Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Водитель автомобиля «Газель» в городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга) совершил наезд на женщину и ее ребенка — пятилетнюю девочку. После ДТП автомобиль незаконно уехал с места аварии, был объявлен в розыск, но затем самостоятельно вернулся к месту инцидента.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, наезд на женщину 1986 года рождения и девочку 2015 года рождения произошел 9 августа в 12:52 мск на улице Братьев Радченко у дома 3А. Причем, людей сбили в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Женщина получила травмы средней степени тяжести, а ее дочь — тяжелые травмы. автомобиль предполагаемого виновника был объявлен в розыск для задержания, но объявился сам.

«Водитель, мужчина 1993 года рождения, вернулся на место ДТП. По предварительной информации, ездил с пострадавшими в больницу», — отметили в дорожной полиции.

По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.