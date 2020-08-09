Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM В Екатеринбурге охранник одного из домов по улице Белинского повредил 17-летнему гражданину лицо. Об этом пишут СМИ.

Конфликт произошел возле здания. Как пишет Е1.ru, также охранявший дом гражданин повредил подростку телефон. Поводом для интереса со стороны взрослого стало то, что юноша сидел на крыльце и переписывался с друзьями по телефону.

В результате произошедшего у подростка оказался сломан нос. Он со своим отцом уже съездили в отделение полиции, где написали заявление.