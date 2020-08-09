Анкара, , 15:07 — REGNUM В Стамбуле по меньшей мере пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса на автотрассе Кузей Мармара в районе аэропорта. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает мэрия Стамбула.

Рейсовый пассажирский автобус следовал из Карабюка в Стамбул, по дороге он врезался в барьерное ограждение моста в районе деревни Чифталан на трассе Кузей Мармара. ДТП произошло в 7 утра по местному времени (совпадает с московским временем)

По предварительным данным погибли водитель автобуса и четверо пассажиров. 25 пассажиров были госпитализированы. 10 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе трое детей.