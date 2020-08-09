Минск, , 14:32 — REGNUM Трое журналистов телеканала «Дождь» задержаны в столице Белоруссии, где сегодня проходят выборы президента страны. Об этом 9 августа сообщает Telegram-канал «NEXTA Live».

«Только что на ул. Интернациональная 18 в Минске произошло брутальное задержание. Неизвестные в масках свинтили трёх мужчин и увели в неизвестном направлении», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Также к сообщению прикреплено видео, на котором видно, как около десятка мужчин в защитных индивидуальных масках досматривает вещи уложенных лицом на асфальт трех человек, после чего последних поднимают и уводят.

Кроме этого, на видео запечатлено, что машина с белорусской милицией, которая проезжает мимо данного места в этот момент, не останавливается, несмотря на инцидент.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что территорию Белоруссии покинула соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Вероника Цепкало.