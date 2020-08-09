Киев, , 13:02 — REGNUM О взрывном устройстве, которое было заложено на парковке в нескольких метрах от входа в офис партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Киеве заявили 9 августа в пресс-службе политической силы.

Взрывное устройство было заложено в ночь с 8 на 9 августа и утром было обнаружено сотрудниками службы безопасности политической силы. Прибывшие на место происшествия взрывотехники из национальной полиции на месте подорвали взрывное устройство.

В политической силе квалифицировали произошедшее как попытку совершить террористический акт.

«Представители национал-радикальных сил, имеющие военный опыт и специальную подготовку, неоднократно заявляли о планах по физическому уничтожению руководства партии», — отметили в ОПЗЖ.

В пресс-службе политсилы отметили, что случаи нападения на офисы, а также на депутатов партии имеют системный характер. Так в ОПЗЖ напомнили, как 3 июля в офис партии в Полтаве неизвестный в балаклаве бросил гранату.

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Минирование парковки недалеко от здания офиса партии в политической силе связали с «ответом» на позицию ОПЗЖ, представители которой требуют привлечения к уголовной ответственности сотрудников Службы безопасности Украины за их «противоправные действия, связанные с попыткой рейдерского захвата телеканала «112 Украина».

В политсиле потребовали провести объективное расследование подготовки данного теракта. В ОПЗЖ отметили, что его подготовка «в густонаселенном районе, вероятно осуществленная национал-радикалами, поддерживающими тесные отношения с украинскими спецслужбами, является приговором власти Зеленского, который не может или не желает обеспечить безопасность и порядок в стране».

«Эта власть, Зеленский и его окружение, должны немедленно уйти в отставку», — настаивают в оппозиционной политической силе.

Напомним, в мае 2020 года в Киеве украинские радикалы атаковали офис партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».