Минск, , 12:28 — REGNUM Большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети интернет в Белоруссии была отмечена 8 августа около 22:00 сотрудниками национального центра реагирования на компьютерные инциденты, сообщается 9 августа в пресс-службе организации.

По информации источника, атакам было подвержено оборудование, на котором размещены сайты комитета национальной безопасности Белоруссии, а также — МВД республики.

Также атаки были зафиксированы и 9 августа в 2:52 и 6:17 с продолжительностью порядка часа для каждой из них.

«Технические решения по защите (Anti-DDoS) провайдеров отразили указанные атаки, однако по нашей информации начались проблемы с оборудованием», — сообщает источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа пользователи сети в Белоруссии сообщали о перебоях в работе интернета на территории республики.